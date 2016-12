ಐಒಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ

ಕಾಮೆನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಗರಣ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್‌ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್ ನ ಅಜೀವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನವೀಡಿ ವಿವಾದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Faced with a barrage of criticism, scam-tainted Suresh Kalmadi today, December 28, declined the position of the Indian Olympic Association's Life President even as the Sports Ministry issued a show cause notice to the IOA for its controversial decision.