ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೋಲಿಸಿ ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಣೀತ್

ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India's B Sai Praneeth defeated compatriot Kidambi Srikanth 17-21, 21-17, 21-12 in a hard-fought men's singles final to clinch the Singapore Open Super Series badminton title here today (April 16).