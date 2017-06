ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್: ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್

ಸಿಡ್ನಿ, ಜೂನ್ 24 : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಸಿರೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಟ್ಲರ್ ಕಿಡಾಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A resounding 21-10, 21-14 win for @srikidambi takes him into #AustraliaSS FINAL. He's making it a habit. What an enthralling victory! pic.twitter.com/uGuAKcqRY6