ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್!

ಭಾರತದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮ ಹಾಗೂ ಪೂನಂ ರಾವತ್ ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಟಿಗೆ 300ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ಸಾಧಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

India women openers Deepti Sharma 188 & Poonam Raut 109 has put a record 320 1st wkt stand (also for any wkt!) in ODIs v Ire @ Potchefstroom

Story first published: Monday, May 15, 2017, 19:48 [IST]

English summary

Indian woman opener Deepti Sharma stormed herself into record books after slamming 188 against Ireland in an ODI match against Ireland on Monday (May 15).