ಈ 2 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ, 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ 2 ಬಾರಿ ಹತ್ತಿಳಿದ್ರು!

ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಂಶು ಜೆಮ್ಸೆನ್ಪಾ ಅವರು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Indian climber Anshu Jamsenpa created mountaineering history on Sunday when she summited Mount Everest twice in a span of five days.