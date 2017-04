ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್: ಸಿಂಧು vs ಮರಿನ್ ಫೈಟ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಸ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಗ್‌ ಜೀ ಯೂನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನಿನ ಮರೀನ್ ರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Olympic silver medallist P V Sindhu set up a summit showdown with Carolina Marin after a hard-fought win over World No. 4 Korean Sung Ji Hyun in the semifinals of the India Open Super Series here on Saturday.