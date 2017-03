ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ : ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಧುಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

ಭಾರತದ ಬಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆಗಳಾದ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ನಡೆದ ಮಹಾ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ, ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

PV Sindhu defeated her compatriot Saina Nehwal in straight games in the quater-finals of India Super Series badminton tournament and stormed into the semi-finals here at the Siri Fort Sports Complex, on Friday (March 31).