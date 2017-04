ವಿಶ್ವ ಹಾಕಿ ಲೀಗ್‌ ರೌಂಡ್‌–2 : ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರ ಮುಡಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಹಾಕಿ ಲೀಗ್‌ ರೌಂಡ್‌–2 ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯ ಶೂಟೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಚಿಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 7:14 [IST]

English summary

India defeated Chile in the shoot-out in a pulsating contest to win the Women's Hockey World League Round 2 and qualify for the World League Semi-final.