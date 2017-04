ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ

ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಪ್ ಏಷ್ಯಾದ 1ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡ ಐಐಎಚ್ಎಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

It was a proud moment for Indian men's ice hockey team as they claimed second position at the 2017 IIHF Challenge Cup of Asia Division I here on Tuesday (April 25).