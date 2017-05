ರಾಜೀವ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು

ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸರ್ದಾರ್‌ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 8:32 [IST]

English summary

Hockey India (HI) on Monday recommended senior player and former captain Sardar Singh for the Rajiv Gandhi Khel Ratna, country's highest sporting honour.