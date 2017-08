ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರೂನಿ ನಿವೃತ್ತಿ

ಲಂಡನ್, ಆಗಸ್ಟ್ 23: ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ವೇಯ್ನ್ ರೂನಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿ ಎವರ್ಟನ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ 31ರ ಹರೆಯದ ರೂನಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರ 119 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 53 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.



2016ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದ ರೂನಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx