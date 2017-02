ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕತೆ ಪೀಲೆ ಪುತ್ರನಿಗೆ 13 ವರ್ಷ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕತೆ ಪೀಲೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೊಪಿ ಎಡಿನೊ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, 13 ವರ್ಷ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 12:50 [IST]

English summary

Edson Cholbi do Nascimento, known as Edinho The son of football legend Pele turned himself in late Friday after being ordered by a Brazilian court to begin serving a nearly 13-year prison sentence for money laundering and drug trafficking.