ಪನಾಮಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ದುರಂತ ಸಾವು

ಪನಾಮಾ ದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಲೊನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A Panama international footballer was shot dead in the coastal city of Colon after an unidentified armed assailant attacked him, police said.