ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೆಲ್ಲುವ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Manchester United have won the English Football League Cup, defeating Southampton 3-2 at Wembley Stadium in London.