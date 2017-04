ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಜಯ ತಂದಿತ್ತ ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ

ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು 500ನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 'El Clasico' ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Lionel Messi struck his 500th Barcelona goal with the last kick of the game to blow the La Liga title race wide open with a thrilling 3-2 win at Real Madrid on Sunday (April 23).