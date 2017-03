ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧ

ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

English summary

Argentina captain Lionel Messi was slapped with a four-game suspension on Tuesday, meaning he's not expected to feature against Bolivia barring a late appeal to FIFA.