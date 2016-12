ಐಎಸ್ಎಲ್: ಸಚಿನ್ ಗೆ ನಿರಾಶೆ, ಸೌರವ್ ಗೆ ಸಕತ್ ಖುಷಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್‌ (ಐಎಸ್ಎಲ್) ನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದೆ.

Atletico de Kolkata claimed their second Indian Super League (ISL) football title in three years bettering Kerala Blasters 4-3 (1-1) on penalty shootout in an excruciating final here on Sunday.