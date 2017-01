ಐ ಲೀಗ್ ಮೊದಲ ವಾರ: ಬೆಂಗಳೂರು ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು?

ಐ ಲೀಗ್ 2016/17 ಸೀಸನ್ ಶನಿವಾರ(ಜನವರಿ 7)ದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾದ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಮೊಹನ್ ಬಗಾನ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ ಸಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

ಜನವರಿ 08, ಭಾನುವಾರ * ಚೆನ್ನೈ ಸಿಟಿ ಎಫ್ ಸಿ Vs ಮಿನರ್ವಾ ಪಂಜಾಬ್ - 4.30 PM (ಲೈವ್ Ten 2/HD) * ಮೊಹನ್ ಬಗಾನ್ Vs ಚರ್ಚಿಲ್ -7 PM (ಲೈವ್ Ten 2/HD) * ಮುಂಬೈ ಎಫ್ ಸಿ Vs ಡಿಎಸ್ ಕೆ ಶಿವಾಜಿಯಾನ್ - 7 PM (ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಿಲ್ಲ) (ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 19:52 [IST]

English summary

I-League 2016/17 season is all set to kick-start their campaign on Saturday, January 7 with Kolkata giants East Bengal and defending champions Bengaluru FC in action.