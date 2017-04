ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ!

ಡೊರ್ಟ್ ಮಂಡ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 12: ಮೊನಾಕೋ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾದಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡ ಬೊರುಸ್ಸಿಯಾ ಡೊರ್ಟ್ ಮಂಡ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದ ಬಸ್ ಬಳಿ ಮೂರು ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮೂಲದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

ಎಎಸ್ ಮೊನಾಕೋ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಇಎಫ್ಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿದ್ದ ಬಸ್ ನ ಗಾಜುಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿವೆ.



ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಡುನಾ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. [ಜರ್ಮನಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರ 'ರೆಡ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್' ಫ್ಯಾನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಓಟ!]



#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.