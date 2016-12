ಐ ಲೀಗ್ ಫುಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಐ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ ಸಿ ತಂಡ ಶ್ರೀಕಂಠೀವರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಲಾಜೊಂಗ್ ಎಫ್ ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.

English summary

I-League 2016/17 kicks-off on January 7, 2017, with defending champions Bengaluru FC taking on Shillong Lajong FC at the Shree Kanteerava Stadium, Bengaluru.