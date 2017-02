ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಲ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ನಿವೃತ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಕ್ಲಬ್ ದಿಗ್ಗಜ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಅವರು 21 ವರ್ಷ ಗಳ ತಮ್ಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 19:12 [IST]

English summary

Chelsea legend and former England international footballer Frank Lampard has officially announced his retirement from professional football.