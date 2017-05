ಫೆಡೆರೇಷನ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ಫೈಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 14: ಈ ಬಾರಿಯ ಐ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಐಜ್ವಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಏಕೈಕ ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಫೆಡೆರೆಷನ್ ಕಪ್ ಫೈನಲಿಗೇರಿದೆ.

ಮಿಡ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೆಮರೊನ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.



ಗಾಯಗೊಡಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸಿತು. 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಐಜ್ವಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.

UPDATE: The Blues will take on Mohun Bagan in the final of the Federation Cup final, to be played at the Barabati Stadium, on 21 May #BFCvMB