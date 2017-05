ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ ಸಿ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ದೈತ್ಯ ತಂಡ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ಗೆ ಬರಾಬತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 0-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಣಿಸಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿರುವ ಫೆಡೆರೇಷನ್ ಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ ಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A brace from C.K. Vineeth in the second period of extra time saw Bengaluru FC beat Mohun Bagan 2-0 to be crowned the Federation Cup champions at the Barabati Stadium here on Sunday (May 21).