ಇಪಿಎಲ್ 30ನೇ ವಾರ: ಲಿವರ್ ಪೂಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಇಪಿಎಲ್) ನ 30ನೇ ವಾರದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 01 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಲಿವರ್ ಪೂಲ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ವಾರದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

English Premier League (EPL) game week 30 kicked off on Saturday (April 1) with the famous Merseyside derby. Liverpool thrashed rivals Everton 3-1.