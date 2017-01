ಇಪಿಎಲ್: ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದ ಲಿವರ್ ಪೂಲ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ವಾರದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಇನ್ನಿತರ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ 6 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Liverpool defeated Manchester City 1-0 to end their year on a high. Georginio Wijnaldum scored the only goal of the match to confirm 3 crucial points for the Reds