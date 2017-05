ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯ್ತು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಗೋಲು; ಆ ಗೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bengaluru FC edged past Shillong Lajong with a 3-2 win in the 38th edition of the Federation Cup at the Barabati Stadium here on Monday (May 8).