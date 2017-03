ವಿಡಿಯೋ: ತಲೆಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪೆಟ್ಟು, ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲರ್

ಸ್ಪೇನಿನ ಆಟಗಾರ ಫರ್ನಾಂಡೋ ಜೋಸ್ ಟೊರೆಸ್ ಸ್ಯಾಂಜ್ ಅವರು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾ ಲೀಗಾದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೆಲಿಕೋ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪರ ಆಡುವ ಟೊರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 02ರ ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 3, 2017, 16:15 [IST]

English summary

Concern for Fernando Torres overshadowed Atletico Madrid's 1-1 draw at Deportivo la Coruna on Thursday (March 2) as the former Liverpool striker suffered a "traumatic brain injury" after being knocked unconscious