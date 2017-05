ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು!

ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೆಷನ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತದ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಕುಲಭೂಷಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

UP AND RUNNING! Our website has been restored, after what we call a 'reckless sliding tackle', caused us a slight problem. #BackTheBlue

English summary

The official website of The All Indian Football Federation (AIFF) was hacked on Tuesday (May 9) and the site was down until today morning (May 10).