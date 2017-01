ಫಿಫಾ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಏಷ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎಎಫ್ ಸಿ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಟೇಲ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The All India Football Federation President Mr. Praful Patel was appointed a member of the FIFA Finance Committee. He will remain in the committee until 2021.