ಕಿರಿಯರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರಣ್ ಪಾರೇಖ್ ಅವರು, ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

As India hosting this year's Under -17 Football World Cup, a lot of expectations have been erupted regarding the development of the game, says Bengaluru based South United Foot ball club Director Sharan Parekh.