ಈ ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಲರ್ WWE ಗೆ ಹೊಸ ಮಹಾರಾಜ!

ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿ ನಂತರ WWE ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಜಿಂದಲ್ ಮಹಲ್ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಹೇವಿ ವೇಯ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

@JinderMahal you deserve every piece of this! Such a hardworking man! Congrats #beastmode #wwe #Backlash

Story first published: Monday, May 22, 2017, 21:19 [IST]

English summary

The WWE Universe was shocked after Jinder Mahal pulled off the shocking win against Randy Orton at the Backlash PPV. He pinned the Viper of the WWE to become the new WWE champion.