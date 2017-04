ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್‌: ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಲಗ್ಗೆ

ಡೇವಿಸ್‌ ಕಪ್‌ನ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಆಡಿದ ಬೋಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ 6-2, 6-4, 6-1 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಫಾರೂಕ್ ಡುಸ್ಟವ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಜರ್ ಫಯಾಜಿವ್ ಎದುರು ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.

English summary

Rohan Bopanna and Sriram Balaji defeated Farrukh Dustov and Sanjar Fayziev in straight sets in the doubles match to hand India an unassailable 3-0 lead in their Davis Cup Asia/Oceania Group I tie against Uzbekistan here on Saturday (April 8).