14ನೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್ ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಶಭಾಷ್!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಅಟಗಾರದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ(ಜನವರಿ 19)ದಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನ 14ನೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.

English summary

Veteran India batsman Yuvraj Singh on Thursday (Jan 19) justified his selection in the limited overs' squad as he slammed a brilliant century against England in the second ODI at Cuttack.