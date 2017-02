ತಿಂಗಳು ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟ್ವೆಂಟಿ–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಯುಸೂಫ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 11:38 [IST]

English summary

India discard Yusuf Pathan was on Saturday (Feb 11) unveiled by Hong Kong's Kowloon Cantons franchise, making him the first Indian male cricketer to feature in an overseas Twenty20 league.