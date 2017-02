ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದೆಹಲಿಯ ಮೋಹಿತ್

ದೆಹಲಿಯ ಮೋಹಿತ್ ಆಹ್ಲಾವತ್ ಅವರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Delhi batsman Mohit Ahlawat created world record as he became the first batsman to score 300 runs in an innings in T20 cricket, as reported by ABP Live.