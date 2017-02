ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Riding on all-rounder Harmanpreet Kaur's late-order heroics with the willow, India pipped South Africa by 1 wicket in a nail-biting Women's cricket World Cup qualifier final at the P. Sara Oval here on Tuesday (February 21).