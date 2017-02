'ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಸೋಲಿಸಲು ಸ್ಮಿತ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಧಮ್ ಇಲ್ಲ'

ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪಡೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Sunday, February 19, 2017, 11:49 [IST]

English summary

Senior off-spinner Harbhajan Singh has rated the current Australian team led by Steven Smith as the "weakest ever" in recent times to tour the Indian sub-continent.