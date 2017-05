ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಎಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ !

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನ 10ನೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ ಐಪಿಎಲ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ತಂಡಗಳ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಈಗಲೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 20:05 [IST]

As curtains came down on the 10th edition of the Indian Premier League (IPL), it marked the exit of 2 teams and also re-entry of 2 for next season.For the next season, Chennai Super Kings (CSK) and Rajasthan Royals (RR) will be back. Gujarat Lions (GL) and RPS will go out of the tournament.