ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಾಧನೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಬಾ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಿಸ್ಬಾ ವುಲ್ ಹಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತೆ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಿಸ್ಬಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 10, 2017, 21:25 [IST]

English summary

Pakistan's Test skipper Misbah-ul-Haq did a Yuvraj Singh as he hit six 6s in six balls during a league game for his team Hong Kong Island United in the ongoing Hong Kong T20 Blitz on Thursday (March 9).