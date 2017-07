'ಹಸು ಪ್ರಿಯ' ಫೆಡರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಟ್ವೀಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 19:ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಾಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಿಸ್ ತಾರೆ ಫೆಡರರ್ ಅವರನ್ನು ಹಸು ಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ರ ಮೂರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಫೆಡರರ್ ಜೊತೆ ಹಸುವಿದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೆಡರರ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜತೆಗೆ ಹಸು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.



ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫೆಡರರ್ ಸಕತ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.



Cow love of the legend Roger Federer. So wonderful to see. pic.twitter.com/Yk7NWuuM4W

8ನೇ ಬಾರಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಹಾಗೂ 19ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2003ರಲ್ಲಿ ಫೆಡರರ್ ಅವರು ಸ್ವಿಸ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಹೆಸರಿನ ಹಸುವನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ನೀಡಿದ್ದರು.

I am sure Federer enjoys his steak as much as he loves the cows.. Somehow i think Sehwag is thinking of entering politics in the near future https://t.co/qXqZLGV40i