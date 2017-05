ತಮ್ಮ ಕಾಲೆಳೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ

ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ತೀರ್ಪು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆ, ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕಾಲೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Virender Sehwag on Thursday hailed the ruling of ICJ, which stayed Pakistan's execution on Kulbhushan Jadhav until it rules on the merit of the case. But, for this he recieved some vigourous reaction from a Pak citizen. But, asusual, Sehwag hits back with humour to make the other side silent.