ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಮಾಷೆಯ ಶುಭಾಷಯ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 27: ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರ 34ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇಯ್ನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ 'ಗನ್' ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದಂಥವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇನ್, ''Viru! You legend! Thanx a mill bud'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Happy Birthday Cricket's James Bond, Steyn Gun @DaleSteyn62 .The stains you caused to the stumps and batsman's toes can't ever be erased . pic.twitter.com/jHItGQlwz4

ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟೇನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 27ರಂದೇ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಗೂ ಶುಭಾಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಶುಭಾಷಯ ನೇರವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ.

A very happy birthday @KP24.

When we used to play for Delhi,I always thought,

This KP will send the ball to CP 😃 pic.twitter.com/hRJWoUPiDW