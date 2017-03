'ವಿರಾಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ' ಎಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ತರ್ಲೆ, ತಮಾಷೆ, ಹಾಸ್ಯಮಯ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು 'ವಿರಾಟ್' ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Virat retires tomorrow. Old ships never die, their spirits live on. #INSViraat -serving Indian Navy for 30 yrs to be decommissioned tomorrow pic.twitter.com/8i9cNnsEC8

English summary

Former Indian cricketer Virender Sehwag, known for his funny tweets on social media, stunned the cricket fans with a tweet where he told the fans about Virat's retirement.