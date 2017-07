ಧೋನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ಯುವಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟನ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ಜುಲೈ 7: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು (ಜುಲೈ 7) ಹಾಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಷಯ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಧೋನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

A very happy birthday to you M S Dhoni!!! One of the best players in cricket history. #HappyBirthdayMSD pic.twitter.com/Giz1HlTckW