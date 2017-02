ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗರಿ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವವೊಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

. @imVkohli on @WisdenAlmanack 2017 cover - "right moment to make him Wisden's cover star", says @the_topspin . More: https://t.co/HyuAfz558k pic.twitter.com/VJc3CWP83y

English summary

Virat Kohli has been unveiled as the latest cover star of Wisden Cricketers' Almanack, following his leading role in India's clean sweep of trophies in all three formats of their recent series against England.