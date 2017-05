ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್: ಅನುಷ್ಕಾ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ!

ಐಪಿಎಲ್ 10ರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೇಡಿ ಲವ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಹೋದ ಚಿತ್ರ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 11:01 [IST]

English summary

Team India skipper Virat Kohli was spotted having a gala time with his actor girl friend Anushka Sharma as the couple went for a lunch date on Monday (May 8).