ಕೊಹ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದರೂ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ!

ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಎದುರು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗುವುದೇ? ಛೆ! ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲೊಚಗುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Team India registered their worst ever batting collapse in the Test history after getting bundled out for 105 in the first innings against Australia on Friday (Feb 24) here at the Maharashtra Cricket Association Stadium.