ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಗೆಳೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

(2/2)Since news channels cant resist selling false rumours & keeping you confused, we are just ending the confusion :)

" we aren't getting engaged & if we were going to,we wouldn't hide it. Simple... (1/2)

English summary

Miffed with the rumours of his engagement with actor girl friend, an angry Virat Kohli on Friday (Dec 30) rubbished such reports.