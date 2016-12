ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಯ್ಕೆಯ XI -ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್

ಟೀಂ ಇಂಡೀಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಸಿಎ) ಘೋಷಿಸಿದೆ.

English summary

India's Test skipper and batting masterclass Virat Kohli has been named the captain of Cricket Australia's (CA) One-Day International (ODI) Team of the Year.