ಟೆಸ್ಟ್ : ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದು ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ದಾಖಲೆ

ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 18:28 [IST]

English summary

Captain Virat Kohli took India to a new Test record as the team completed a 4-0 series victory against England here today (December 20).